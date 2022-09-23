В Мексике футболистки устроили ожесточенную массовую драку после матча — видео

23 сентября, 17:36
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По итогам столкновений красные карточки получили всего две футболистки (Фото:Скриншот видео)

По итогам столкновений красные карточки получили всего две футболистки (Фото:Скриншот видео)

Серьезными столкновениями завершился матч чемпионата Мексики по футболу среди женских команд между Некаксой и Сантосом.

По окончании встречи прямо на поле футболистки двух команд устроили жесткую стычку.

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Она переросла в полноценную массовую драку, в которой поучаствовали и запасные.

Видео дня

https://twitter.com/RClaudia89/status/1573106488062742534

Интересно, что по итогам столкновений красные карточки получили всего две футболистки.

Сам матч между Некаксой и Сантосом завершился вничью со счетом 1:1.

Сообщалось, что фанаты немецкого Кельна устроили массовую драку на трибунах с болельщиками французской Ниццы перед матчем 1-го тура Лиги конференций.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Мексика Видео Драка

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