В Мексике футболистки устроили ожесточенную массовую драку после матча — видео
По итогам столкновений красные карточки получили всего две футболистки (Фото:Скриншот видео)
Серьезными столкновениями завершился матч чемпионата Мексики по футболу среди женских команд между Некаксой и Сантосом.
По окончании встречи прямо на поле футболистки двух команд устроили жесткую стычку.
Она переросла в полноценную массовую драку, в которой поучаствовали и запасные.
Интересно, что по итогам столкновений красные карточки получили всего две футболистки.
Сам матч между Некаксой и Сантосом завершился вничью со счетом 1:1.
Сообщалось, что фанаты немецкого Кельна устроили массовую драку на трибунах с болельщиками французской Ниццы перед матчем 1-го тура Лиги конференций.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.