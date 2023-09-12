«Может стать открытием Ла Лиги». Экс-тренер Бенфики спрогнозировал будущее украинского нападающего в чемпионате Испании 12 сентября, 12:07 Роман Яремчук перешел в Валенсию на правах аренды (Фото:ФК Валенсия)

Бывший главный тренер Бенфики Нелсон Верисиму прокомментировал трансфер нападающего сборной Украины Романа Яремчука в Валенсию.

По словам специалиста, который тренировал украинца в португальском клубе, при определенных обстоятельствах Яремчук может стать одним из лучших бомбардиров Ла Лиги в этом сезоне.

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«Думаю, он хорошо впишется в испанский футбол. У него есть для этого качества.

При нормальных обстоятельствах он точно может забить 10−15 голов за Валенсию. Все будет зависеть от того, насколько хорошо он адаптируется и как тренер будет его использовать. Но Роман, безусловно, может стать одним из открытий в Ла Лиге", — сказал Верисиму AS.

Напомним, что аренда Яремчука в испанском клубе рассчитана до лета следующего года. Контракт футболиста с Брюгге истекает в 2026 году.

В прошлом сезоне украинец провел 23 матча в чемпионате Бельгии, в которых забил два гола и выполнил две голевые передачи.

Ранее главный тренер Валенсии рассказал об ожиданиях от трансфера Яремчука.