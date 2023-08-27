«Отказываюсь от зарплаты и поеду домой»: тренер Зари шокировал, заявив о желании уйти

27 августа, 18:18
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Ненад Лалатович (Фото:ФК Заря)

Ненад Лалатович (Фото:ФК Заря)

В рамках пятого тура чемпионата Украины по футболу Заря сенсационно потеряла очки в игре с Минаем (1:1).

Наставник луганской команды Ненад Лалатович заявил о том, что рассматривает возможность того, чтобы подать в отставку.

«Когда я приехал сюда, я не приехал ради денег. Я люблю Украину, украинский народ, буду до конца с вами. Не жалею, что приехал сюда. Хочу показать, что я великий человек, поэтому я отказываюсь от трех зарплат, от компенсации, поеду домой. Благодарю всех.

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Приехал в Украину, потому что я был всегда с Украиной. Так будет и дальше. Я рядом с вашим народом. Желаю вам улыбок, как это было у вас раньше. Надо разговаривать с президентом. Потому что эта команда слабее, чем та, что была здесь раньше.

Сейчас — это максимум этой команды. Еще раз всем спасибо, к сожалению, я буду уезжать из Украины. Сначала я был уверен, что смогу достичь здесь лучших результатов, но уже так как есть. Я приехал не ради денег, поэтому не буду требовать всех обязательств, которые у клуба есть передо мной по контракту. Я тоже недоволен результатом, поэтому пусть клуб ищет нового тренера. А, может, найду новую команду в Украине", — приводит слова специалиста официальный сайт Миная.

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Напомним, Лалатович возглавил Зарю 4 июля. В УПЛ команда отыграла пять матчей и набрала всего пять очков.

В первом матче плей-офф отбора Лиги Европы Заря уступила Славии (0:2).

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Заря (Луганск)

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