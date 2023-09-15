«Толстяк в очках». Отец заплатил полмиллиона крон, чтобы его сын сыграл в чемпионате Чехии по футболу 15 сентября, 17:43 Мартин Подгайски (Фото:fkviagemusti)

Ранее Мартин Подгайски никогда не тренировался, а играл в футбол лишь на компьютере.



Клуб третьего дивизиона чемпионата Чехии Усти-над-Лабем объявил о подписании контракта с 22-летним Мартином Подгайски. Презентация новичка повергла в шок болельщиков.

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«Толстяк в очках», «Ему 22 года? Я бы дал 54», «Грустный день для футбола», «Кучка богатых детей сейчас побежит к маме и папе, умоляя купить им место в команде», — такие комментарии посыпались под новостью о трансфере в Instagram.

Ранее мы писали, что в чемпионате Румынии футболиста купили за два металлических контейнера. У трансфера Подгайски также есть своя история.

Мартин Подгайски / Фото: www.idnes.cz

Как пишет idnes.cz, Мартин — студент юридического факультета. Его состоятельный отец пообещал 500 тысяч крон (около 20 тысяч евро), если сына выпустят хотя бы на 10 минут в матче чемпионата Чехии. Президент Усти-над-Лабем Пршемысл Кубан с радостью принял такое предложение.

«Он вообще не играл в футбол. Насколько я знаю, только на компьютере в FIFA. С другой стороны, я нигде не видел, чтобы полмиллиона лежали на земле. Если кто-то мне даст эти деньги, то я позволю любому присоединиться к команде. Извините, но у нас нет других спонсоров», — заявил Кубан.

Мартин Подгайски / Фото: fkviagemusti

Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной Украины Денис Гармаш перешел из Динамо в хорватский Осиек.

А украинский новичок английского Сандерленда Назарий Русин присоединился к своей новой команде.