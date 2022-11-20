«Спасибо за этот эффектный наряд». Избранница Роналду посетила церемонию Latin Grammy Awards в шикарном платье с глубоким разрезом — фото 20 ноября, 12:17 Платье для Родригес создал Лоренцо Серафини (Фото:Джорджина Родригес via Instagram)

Невеста звездного португальского футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес посетила церемонию Latin Grammy Awards в шикарном платье с глубоким разрезом.



Снимками с мероприятия избранница 37-летнего форварда Манчестер Юнайтед поделилась в Instagram.

На фото Джорджина позировала перед камерами в платье с открытыми плечами и длинным разрезом от бедра.

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«Latin Grammy Awards 2022. Большое спасибо организаторам за волшебную ночь, спасибо моей команде, вы — лучшие.

И спасибо Лоренцо Серафини за это эффектное платье, сделанное с таким вкусом и заботой", — написала Родригес в комментарии к посту.

Ранее Джорджина показала свое новое тату.