«Волшебная ночь! Спасибо, Санта». Невеста Роналду похвасталась полученным на Рождество сверхдорогим подарком — видео
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду (Фото:Джорджина Родригес via Instagram)
Невеста португальской звезды футбола Криштиану Роналду Джорджина Родригес похвасталась полученным на Рождество сверхдорогим подарком.
Видео со своей реакцией на презент избранница 37-летнего нападающего поделилась в Instagram.
В начале ролика Джорджина показала праздничный стол. Позже было продемонстрировано, как вся семья обнаружила в своем дворе новый дорогостоящий автомобиль.
В конце видео свои подарки на Рождество получили также дети Роналду и Родригес.
«Волшебная рождественская ночь! Спасибо, Санта», — написала избранница Криштиану в комментарии к посту.
Ранее Джорджина Родригес попала на обложку журнала Elle.