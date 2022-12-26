«Волшебная ночь! Спасибо, Санта». Невеста Роналду похвасталась полученным на Рождество сверхдорогим подарком — видео

26 декабря, 13:09
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Джорджина Родригес и Криштиану Роналду (Фото:Джорджина Родригес via Instagram)

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду (Фото:Джорджина Родригес via Instagram)

Невеста португальской звезды футбола Криштиану Роналду Джорджина Родригес похвасталась полученным на Рождество сверхдорогим подарком.

Видео со своей реакцией на презент избранница 37-летнего нападающего поделилась в Instagram.

В начале ролика Джорджина показала праздничный стол. Позже было продемонстрировано, как вся семья обнаружила в своем дворе новый дорогостоящий автомобиль.

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В конце видео свои подарки на Рождество получили также дети Роналду и Родригес.

«Волшебная рождественская ночь! Спасибо, Санта», — написала избранница Криштиану в комментарии к посту.

Ранее Джорджина Родригес попала на обложку журнала Elle.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Видео Криштиану Роналду Рождество Джорджина Родригес

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