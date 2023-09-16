Приложился к сокрушительному разгрому. Неймар отметился голевым пасом в дебютном матче за саудовский клуб — видео 16 сентября, 13:23 Неймар впервые сыграл за Аль-Хиляль (Фото:ФК Аль-Хиляль)

Бразильский форвард Неймар дебютировал за саудовский Аль-Хиляль.

Неймар вышел на замену на 64-й минуте в матче шестого тура чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Рияда при счете 2:0 в пользу Аль-Хиляля.

Сразу после выхода Неймара Аль-Хиляль забил третий гол, а после этого участие в голевой атаке принял и сам бразилец, ассистировав на Малколма.

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В итоге Аль-Хиляль одержал разгромную победу со счетом 6:1 и лидирует в чемпионате.

Неймар стал игроком Аль-Хиляля в августе этого года, перейдя из ПСЖ.