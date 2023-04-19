«Сынок, мы тебя ждем»: Неймар и его девушка объявили, что у них будет ребенок

19 апреля, 11:55
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Неймар и Бруна (Фото:instagram.com/neymarjr)

Неймар и Бруна (Фото:instagram.com/neymarjr)

Нападающий сборной Бразилии и Пари Сен-Жермен Неймар и его девушка Бруна Бьянкарди сообщили радостную новость. У них будет ребенок.

Бруна сделала публикацию в Instagram, а футболист репостнул в свой профиль.

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«Мы мечтаем о твоем появлении на свет, готовимся к этому. Понимание, что ты скоро будешь здесь, чтобы дополнить нашу любовь, делает дни намного счастливее. Ты придешь в прекрасную семью с братом, бабушкой, дядей и тетей, которые тебя очень ждут и уже любят. Приходи скорее, сынок, мы тебя ждем!» — написала Бруна Бьянкарди.

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Отметим, что у Неймара уже есть 12-летний сын от прошлых отношений.

Ранее мы писали, что Неймар проиграл миллион евро в онлайн-казино.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Неймар

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