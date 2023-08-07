Назад в прошлое. Звезда ПСЖ сенсационно изъявил желание покинуть клуб после протеста фанатов

7 августа, 19:40
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Неймар (Фото:REUTERS/Kim Hong-Ji)

Неймар (Фото:REUTERS/Kim Hong-Ji)

Нападающий сборной Бразилии Неймар настроен покинуть французский клуб до конца летнего трансферного окна.

Как сообщает L’Equipe, 31-летний форвард недоволен тем, что ультрас парижского клуба взбунтовались против него.

Неймар после обсуждений с семьей и агентом Пини Захави принял решение досрочно покинуть ПСЖ.

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По информации источника, бразилец сообщил клубу, что намерен сменить команду в ближайшее время.

Отмечается, что Неймар хотел бы вернуться в Барселону, за которую выступал до перехода в ПСЖ.

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Напомним, французский клуб подписал звездного игрока в 2017 году за 222 миллиона евро. За это время он провел 173 матча за команду, в которых забил 118 голов и выполнил 77 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Неймар назвал самое болезненное поражение в карьере.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Барселона ПСЖ (Paris SG) Неймар

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