Неймар перейдет в клуб из Саудовской Аравии — СМИ

13 августа, 14:39
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Неймар (Фото:REUTERS/Kim Hong-Ji)

Неймар (Фото:REUTERS/Kim Hong-Ji)

Аль-Хилаль и Пари Сен-Жермен договорились о трансфере бразильского нападающего Неймара.

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Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, ПСЖ устраивает сумма, которую предложил саудовский клуб за игрока.

Сам Неймар также дал согласие на продолжение карьеры в Аль-Хилале, однако клуб еще ждет подтверждения от футболиста.

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Также отмечается, что главный тренер ПСЖ Луис Энрике дал понять Неймару, что не рассчитывает на него в составе команды, что повлияло на решение футболиста рассмотреть предложение из Саудовской Аравии.

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Напомним, что бразилец перебрался в ПСЖ в 2017 году. Парижане заплатили за него Барселоне 222 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Неймар может вернуться в каталонский клуб.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Трансферы Неймар

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