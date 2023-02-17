Самый дорогой футболист мира может стать одноклубником Мудрика — СМИ 17 февраля, 09:39 Неймар выступает в ПСЖ с 2017 года (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

Звездный форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар может перейти в лондонский Челси, за который выступает украинец Михаил Мудрик, сообщает Le Parisien.

По информации источника, президент Челси Тодд Боэли и владелец ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи провели встречу в Париже, где обсудили возможный трансфер игрока летом этого года.

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В подписании Неймара лично заинтересован Боэли, а ПСЖ в свою очередь готов продать футболиста из-за его большой заработной платы.

Примечательно, что новичок Челси Мудрик, за которого лондонцы заплатили 100 млн евро, выступает на той же позиции, что и Неймар.

Контракт 31-летнего Неймара с ПСЖ рассчитан до 2027 года, а его трансфер оценивается в 60 млн евро.



Неймар перешел в ПСЖ в 2017 году за рекордные 222 млн евро.

