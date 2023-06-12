Больше, чем у Роналду: Неймар получил космическое предложение из Саудовской Аравии 12 июня, 19:25 Неймар (Фото:REUTERS/Lee Smith)

Нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар может перебраться в Саудовскую Аравию, став самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Как сообщает Николо Скира в Twitter, 30-летний футболист получил предложение от Аль-Хиляля.

Саудовский клуб предложил звездному игроку контракт на три года. За каждый сезон Неймар будет получать 250 миллионов евро в год.

Видео дня

Если бразилец примет предложение, то станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Сейчас форвард Аль-Насра Криштиану Роналду идет на первом месте в мире по доходу, получая 200 млн евро за сезон.

Действующий контракт Неймара с ПСЖ истекает летом 2025 года.

В прошлом сезоне игрок провел за французский клуб 29 матчей, в которых забил 18 голов и отдав 16 результативных передач.

Ранее сообщалось, что обладатель Золотого мяча заключил невероятный контракт с клубом из Саудовской Аравии.