Охота на Неймара. Английский клуб хочет перехватить бразильскую звезду — СМИ

18 мая, 21:50
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Неймар заинтересован в переходе в клуб АПЛ (Фото:GiveMeSport Football \ Twitter)

Неймар заинтересован в переходе в клуб АПЛ (Фото:GiveMeSport Football \ Twitter)

Вингер сборной Бразилии и ПСЖ Неймар может продолжить карьеру в клубе английской Премьер-лиги.

31-летний бразильский нападающий попал в список интересов Ньюкасла. «Сороки» уже обратились к представителям футболиста, который летом нацелен сменить клуб, сообщает Relevo.

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Сам игрок хочет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, поэтому заинтересован в переходе в команду Эдди Хау. Однако трансфер в Ньюкасл является сложным в финансовом плане из-за большой зарплаты Неймара.

Также сообщается, что бразилец хочет вернуться в Барселону, но клуб не рассматривает трансфер футболиста, поскольку главной целью каталонской команды является подписание Лео Месси.

В этом сезоне во всех турнирах за Пари Сен-Жермен Неймар сыграл 29 матчей, забил 18 голов и отдал 17 голевых передач.

Ньюкасл в этом сезоне пока занимает третье место с 66-ю очками в активе.

Ранее сообщалось, что ПСЖ строго наказал одноклубника Неймара Лео Месси, однако позже отменил свое наказание.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Неймар Ньюкасл Юнайтед

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