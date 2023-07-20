Без Роналду. Неймар назвал тройку лучших футболистов мира 20 июля, 12:36 ПСЖ никогда не выигрывал Лигу чемпионов (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Бразильский форвард ПСЖ Неймар подвел итоги прошлого сезона и включил себя в тройку лучших футболистов мира.

Бразилец заявил, что кроме себя лучшими футболистами мира считает Лионеля Месси, который уже покинул ПСЖ, и Килиана Мбаппе, однако такой звездный состав сыграл злую шутку с парижанами и они не смогли выиграть Лигу чемпионов, сообщает Que Papinho.

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«ПСЖ не выиграл Лигу чемпионов, поэтому это лишь часть проблемы. Мы имели очень сильную команду. Я, Месси и Мбаппе — три парня, которые являются лучшими в мире. Мы это знаем, но, к сожалению, это не сработало. Это стало минусом для нас.

Очевидно, что мы хотели выиграть все. Мы были близки в раздевалке, но иногда футбол бывает несправедливым. Это не похоже на приготовление торта по рецепту", — заявил Неймар.

Ранее сообщалось, что Неймар может продолжить карьеру в Челси.