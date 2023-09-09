Обогнал легендарного Пеле. Неймар стал рекордсменом по голам в сборной Бразилии — видео 9 сентября, 10:11 Неймар — лучший бомбардир сборной Бразилии (Фото:Instagram)

Нападающий Аль-Хилаля Неймар сделал дубль в матче отбора на Чемпионат мира-2026 и помог бразильской сборной разгромно одолеть Боливию (5:1).

Звездный футболист забил 78-й и 79-й голы за национальную команду и вышел на первое место бомбардиров сборной Бразилии за всю историю. Неймар обогнал Пеле, у которого 77 голов в футболке «Селесао».

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Стоит отметить, что на счету Неймара 125 матчей за главную команду Бразилии, у Пеле — 91.

Ранее Неймар трогательно попрощался с игроками ПСЖ после сенсационного перехода в клуб из экзотической лиги.