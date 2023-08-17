Сенсационное признание. Неймар назвал причины своего перехода в саудовский клуб
Неймар (Фото:AlHilal Saudi Club)
Бразильский футболист покинул ПСЖ ради того, чтобы выступать в Аль-Хиляле.
31-летний нападающий заявил, что ему нужны были новые вызовы, с которыми он не мог столкнуться в Европе.
«Я здесь, чтобы помочь лиге расти все сильнее и сильнее. Она уже очень сильно меняется, лига сделала очень много трансферов. Она точно будет очень конкурентоспособной — особенно после переходов таких новичков этим летом. Жду, что наш клуб проведет отличный сезон и достигнет поставленных целей.
Считаю, конкуренция — это важно. Вот почему я и перехожу в эту лигу. Конечно, здесь все совершенно иначе, но это новый вызов".
Неймар добавил, что намерен выигрывать трофеи с Аль-Хилялем.
«Конечно, у меня есть цели. Хочу брать больше и больше трофеев, реализуя амбиции клуба. В этом плане я очень воодушевлен», — отметил нападающий в интервью официальному сайту саудовского клуба.
Отметим, что бразилец на протяжении всей своей карьеры являлся претендентом на Золотой мяч, который так и не смог выиграть. Также на его счету лишь один трофей Лиги чемпионов (2015 год).
Ранее мы сообщали о фантастических подробностях контракта Неймара с Аль-Хилялем.
Напомним, Криштиану Роналду выиграл арабскую Лигу чемпионов, оформив дубль в финале.