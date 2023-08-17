Сенсационное признание. Неймар назвал причины своего перехода в саудовский клуб 17 августа, 17:36 Неймар (Фото:AlHilal Saudi Club)

Бразильский футболист покинул ПСЖ ради того, чтобы выступать в Аль-Хиляле.

31-летний нападающий заявил, что ему нужны были новые вызовы, с которыми он не мог столкнуться в Европе.

«Я здесь, чтобы помочь лиге расти все сильнее и сильнее. Она уже очень сильно меняется, лига сделала очень много трансферов. Она точно будет очень конкурентоспособной — особенно после переходов таких новичков этим летом. Жду, что наш клуб проведет отличный сезон и достигнет поставленных целей.

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Считаю, конкуренция — это важно. Вот почему я и перехожу в эту лигу. Конечно, здесь все совершенно иначе, но это новый вызов".

Фото: twitter.com/Alhilal

Неймар добавил, что намерен выигрывать трофеи с Аль-Хилялем.

«Конечно, у меня есть цели. Хочу брать больше и больше трофеев, реализуя амбиции клуба. В этом плане я очень воодушевлен», — отметил нападающий в интервью официальному сайту саудовского клуба.

Отметим, что бразилец на протяжении всей своей карьеры являлся претендентом на Золотой мяч, который так и не смог выиграть. Также на его счету лишь один трофей Лиги чемпионов (2015 год).

Ранее мы сообщали о фантастических подробностях контракта Неймара с Аль-Хилялем.



Напомним, Криштиану Роналду выиграл арабскую Лигу чемпионов, оформив дубль в финале.