Конкурент для Роналду. Саудовский клуб официально подписал Неймара — видео

15 августа, 19:57
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Неймар (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Неймар (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Лидер сборной Бразилии Неймар официально покинул ПСЖ и перешел в Аль-Хиляль.

Саудовский клуб представил 31-летнего футболиста.

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Пресс-служба команды презентовала звездного нападающего в клубной форме.

https://twitter.com/Alhilal_EN/status/1691488502163120128

По информации L'Équipe, Неймар подписал контракт на два года, за которые получит примерно 160 миллионов евро.

Видео дня

Французский гранд получил за бразильца примерно 120 миллионов евро.

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Напомним, что Неймар перебрался в ПСЖ в 2017 году. Парижане заплатили за него Барселоне 222 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Бавария объявила о трансфере лучшего бомбардира в истории сборной Англии за рекордную сумму.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Неймар

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