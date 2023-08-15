Конкурент для Роналду. Саудовский клуб официально подписал Неймара — видео 15 августа, 19:57 Неймар (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Лидер сборной Бразилии Неймар официально покинул ПСЖ и перешел в Аль-Хиляль.

Саудовский клуб представил 31-летнего футболиста.

Пресс-служба команды презентовала звездного нападающего в клубной форме.

По информации L'Équipe, Неймар подписал контракт на два года, за которые получит примерно 160 миллионов евро.

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Французский гранд получил за бразильца примерно 120 миллионов евро.

Напомним, что Неймар перебрался в ПСЖ в 2017 году. Парижане заплатили за него Барселоне 222 миллиона евро.



Ранее сообщалось, что Бавария объявила о трансфере лучшего бомбардира в истории сборной Англии за рекордную сумму.