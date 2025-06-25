«Я прислушался к своему сердцу»: Неймар подписал контракт с бразильским клубом

Читайте также: Ливерпуль оформил самый дорогой трансфер в истории клуба

Бразильский клуб сообщил, что подписал новый контракт с 33-летним футболистом.

Соглашение рассчитано до конца 2025 года, когда будет завершен розыгрыш чемпионата Бразилии. Стороны также имеют возможность пролонгации контракта.

«Я прислушался к своему сердцу и принял решение. Сантос — не просто моя команда, это мой дом, мои корни, моя история и моя жизнь.

Здесь я был мальчиком и стал мужчиной. Здесь меня по‑настоящему любят. Здесь я могу быть собой и по‑настоящему счастливым. Здесь я хочу сделать реальностью мечты, которые еще не исполнились", — приводит слова Неймара Globo Esporte.

Неймар вернулся в Сантос в январе текущего года на правах свободного агента. За полгода он провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что семикратный победитель Лиги чемпионов хочет подписать игрока сборной Украины.