«Я прислушался к своему сердцу»: Неймар подписал контракт с бразильским клубом

25 июня, 10:20
Поделиться:
Неймар остался в Сантосе (Фото: REUTERS/Thiago Bernardes)

Неймар остался в Сантосе (Фото: REUTERS/Thiago Bernardes)

Бывший футболист Барселоны и ПСЖ Неймар продолжит карьеру в Сантосе.

Читайте также:
Ливерпуль оформил самый дорогой трансфер в истории клуба

Бразильский клуб сообщил, что подписал новый контракт с 33-летним футболистом.

Соглашение рассчитано до конца 2025 года, когда будет завершен розыгрыш чемпионата Бразилии. Стороны также имеют возможность пролонгации контракта.

Реклама

«Я прислушался к своему сердцу и принял решение. Сантос — не просто моя команда, это мой дом, мои корни, моя история и моя жизнь.

Здесь я был мальчиком и стал мужчиной. Здесь меня по‑настоящему любят. Здесь я могу быть собой и по‑настоящему счастливым. Здесь я хочу сделать реальностью мечты, которые еще не исполнились", — приводит слова Неймара Globo Esporte.

Читайте также:
«Мы не друзья, но я им восхищаюсь»: Месси рассказал о взаимоотношениях с Роналду

Неймар вернулся в Сантос в январе текущего года на правах свободного агента. За полгода он провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что семикратный победитель Лиги чемпионов хочет подписать игрока сборной Украины.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Неймар

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X