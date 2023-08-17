«Битва с Роналду будет невероятной». Неймар заговорил о величии саудовского футбола

17 августа, 08:46
Поделиться:
Неймар (Фото:Instagram)

Неймар (Фото:Instagram)

Бразильский новичок Аль-Хилаля Неймар с нетерпением ждет противостояния против Аль-Насра, за который выступает Криштиану Роналду.

Читайте также:
Неймар будет зарабатывать в новом клубе в шесть раз больше, чем в ПСЖ — СМИ

По словам Неймара, португальский нападающий помог саудовской лиге достичь большого успеха в развитии.

«Роналду был пионером исторических изменений, которые произошли в саудовской лиге. Когда он приехал сюда, то говорили, что он сумасшедший. Но сейчас вы можете увидеть здесь большое развитие.

Видео дня

Битва с Криштиану и его командой будет невероятной", — сказал Неймар, передает CristianoXtra.

Читайте также:
Роналду рыдая покинул поле из-за травмы в финале Лиги чемпионов — видео

По информации L'Équipe, Неймар подписал контракт с саудовским клубом на два года, за которые получит примерно 160 миллионов евро.

Ранее мы сообщали о фантастических подробностях контракта Неймара с Аль-Хилалем.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Неймар Криштиану Роналду

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X