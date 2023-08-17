«Битва с Роналду будет невероятной». Неймар заговорил о величии саудовского футбола 17 августа, 08:46 Неймар (Фото:Instagram)

Бразильский новичок Аль-Хилаля Неймар с нетерпением ждет противостояния против Аль-Насра, за который выступает Криштиану Роналду.

По словам Неймара, португальский нападающий помог саудовской лиге достичь большого успеха в развитии.

«Роналду был пионером исторических изменений, которые произошли в саудовской лиге. Когда он приехал сюда, то говорили, что он сумасшедший. Но сейчас вы можете увидеть здесь большое развитие.

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Битва с Криштиану и его командой будет невероятной", — сказал Неймар, передает CristianoXtra.

По информации L'Équipe, Неймар подписал контракт с саудовским клубом на два года, за которые получит примерно 160 миллионов евро.

Ранее мы сообщали о фантастических подробностях контракта Неймара с Аль-Хилалем.