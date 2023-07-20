«Напоминало похороны»: Неймар назвал самое болезненное поражение в карьере 20 июля, 17:00 Неймар (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)

Лидер сборной Бразилии и ПСЖ Неймар считает, что вылет национальной команды в ¼ финала прошлого чемпионата мира стал самым тяжелым в карьере.

Знаменитый футболист вспомнил поражение Бразилии от Хорватии в серии пенальти на мундиале в Катаре.

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Неймар в дополнительное время отличился голом, но хорваты смогли отыграться и по итогу серии пенальти выйти в полуфинал.

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«Не могу сказать, какие мысли мелькали у меня в голове. Безусловно, это было самое болезненное поражение в моей карьере. Я плакал пять дней подряд. Мне было очень больно, что моя мечта была уничтожена.

Я предпочел бы не забить, чтобы мы проиграли по пенальти при счете 0:0, а не забить, чтобы они сравняли счет и мы проиграли в серии. Эту боль могут понять только игроки и тренеры.

Это был худший момент в моей жизни. Это напоминало похороны: кто-то плачет по одну сторону от тебя, в другой стороне плачет кто-то еще. Это было ужасное чувство, и я не хочу испытать его снова.

После чемпионата мира я не хотел продолжать играть за сборную, но потом передумал, потому что я очень голоден. После чемпионата мира я не хотел снова испытывать боль поражения, видеть, как страдает моя семья — для меня это тяжкое бремя. Но им снова придется с этим смириться. Так будет лучше, так должно быть", — приводит слова Неймара ESPN со ссылкой на CazeTV.

Отметим, чемпионом мира в Катаре стала сборная Аргентины, которая в финале обыграла Францию.

Ранее сообщалось, что Неймар назвал тройку лучших футболистов мира.