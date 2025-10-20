На Мальте состоялся финал турнира Thunderpick World Championship 2025 с призовым фондом 850 тысяч долларов.

В финале престижного соревнования по Counter-Strike 2 украинская организация Natus Vincere (№ 6 VRS) потерпела поражение от бразильского коллектива FURIA (№ 3 VRS) — 2:3. NAVI упустили победу несмотря на то, что в начале матча вели со счетом — 2:0.

Даже вингер Сантоса Неймар, который из-за постоянных травм не показывает свою лучшую игру в Бразилии, подколол украинскую организацию.



Звездный игрок отреагировал на победу соотечественников, вспомнив легендарного футболиста Андрея Шевченко и знаменитого киберспортсмена Александра «S1mple» Костылева из Украины.

«Нет Шевченко или S1mple? Вот они — FURIA! Чемпионы», — написал Неймар в Твиттере.

В NAVI с юмором ответили: «Мы так сильно облажались, что нас теперь даже Неймар троллит».

Фото: Скриншот

Благодаря второму месту на Thunderpick World Championship 2025 Рожденные побеждать получили 150 тысяч долларов призовых. Это лишь второй финал NAVI в этом году. До этого команда выигрывала StarLadder StarSeries Fall 2025.

