Филигранная техника. Неймар впервые за полгода забил за ПСЖ — видео
Неймар оформил дубль (Фото:ФК ПСЖ)
Бразильский форвард французского ПСЖ Неймар результативно вернулся на поле после травмы.
Неймар вышел в стартовом составе ПСЖ в товарищеском матче против корейского Чонбука, а на 40-й минуте вывел парижский клуб вперед.
Бразилец взял игру на себя, технично пройдя нескольких защитников, и с линии штрафной попал в ближний угол.
На 83-й минуте бразилец оформил дубль, реализовав выход один на один, а в конце матча ассистировал на Марко Асенсио, который установил окончательный счет — 3:0
Следует отметить, что последний раз Неймар забивал за ПСЖ еще 19 февраля в матче чемпионата Франции против Лилля, в котором он получил травму и выбыл на длительный срок.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси отметился дублем во втором матче подряд за ПСЖ.