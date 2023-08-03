Филигранная техника. Неймар впервые за полгода забил за ПСЖ — видео 3 августа, 15:50 Неймар оформил дубль (Фото:ФК ПСЖ)

Бразильский форвард французского ПСЖ Неймар результативно вернулся на поле после травмы.

Неймар вышел в стартовом составе ПСЖ в товарищеском матче против корейского Чонбука, а на 40-й минуте вывел парижский клуб вперед.

Бразилец взял игру на себя, технично пройдя нескольких защитников, и с линии штрафной попал в ближний угол.

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На 83-й минуте бразилец оформил дубль, реализовав выход один на один, а в конце матча ассистировал на Марко Асенсио, который установил окончательный счет — 3:0

Следует отметить, что последний раз Неймар забивал за ПСЖ еще 19 февраля в матче чемпионата Франции против Лилля, в котором он получил травму и выбыл на длительный срок.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси отметился дублем во втором матче подряд за ПСЖ.