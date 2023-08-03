Филигранная техника. Неймар впервые за полгода забил за ПСЖ — видео

3 августа, 15:50
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Неймар оформил дубль (Фото:ФК ПСЖ)

Неймар оформил дубль (Фото:ФК ПСЖ)

Бразильский форвард французского ПСЖ Неймар результативно вернулся на поле после травмы.

Неймар вышел в стартовом составе ПСЖ в товарищеском матче против корейского Чонбука, а на 40-й минуте вывел парижский клуб вперед.

Бразилец взял игру на себя, технично пройдя нескольких защитников, и с линии штрафной попал в ближний угол.

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https://twitter.com/PSG_Report/status/1687022364582707200?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1687022364582707200%7Ctwgr%5E5647757fb210a0bc2e2e780ea68e409a6af140b3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sports.kz%2Fnews%2Fneymar-vpervyie-s-fevralya-syigral-za-psj-i-zabil-gol-krasavets-video

На 83-й минуте бразилец оформил дубль, реализовав выход один на один, а в конце матча ассистировал на Марко Асенсио, который установил окончательный счет — 3:0

https://twitter.com/PSG_Report/status/1687038825430765568
https://twitter.com/PSG_Report/status/1687039979698978816

Следует отметить, что последний раз Неймар забивал за ПСЖ еще 19 февраля в матче чемпионата Франции против Лилля, в котором он получил травму и выбыл на длительный срок.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси отметился дублем во втором матче подряд за ПСЖ.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Неймар

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