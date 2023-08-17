Неймар трогательно попрощался с игроками ПСЖ после сенсационного перехода в клуб из экзотической лиги — видео 17 августа, 20:56 Неймар выступал за ПСЖ на протяжении шести лет (Фото:ФК ПСЖ)

Бразильский форвард Неймар попрощался с футболистами ПСЖ после неожиданного перехода в саудовский Аль Хиляль.

Пресс-служба ПСЖ опубликовала видео в Twitter, на котором игроки французского клуба устроили 31-летнему бразильцу прощальный коридор.

После этого он обнялся с каждым футболистом, в том числе и Килианом Мбаппе, и персоналом клуба.



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Неймар подписал с Аль-Хилялем контракт на два года с возможностью продления еще на один, за которые получит примерно 160 миллионов евро.

Неймар получил в новом клубе фешенебельные условия. Он будет жить в доме с 25 спальнями, будет иметь личный самолет, три автомобиля и другие выгоды.

Объясняя свой переход, Неймар заявил, что имеет целью выигрывать трофеи, реализуя амбиции клуба.