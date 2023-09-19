Неймар устроил истерику в матче азиатской ЛЧ, ударив мячом соперника, который лежал на газоне — видео 19 сентября, 08:24 Неймар (Фото:REUTERS/Ahmed Yosri)

Звездный новичок Аль-Хилаля Неймар получил желтую карточку в первом туре азиатской Лиги чемпионов против узбекского Навбахора (1:1).

На 52-й минуте узбекистанская команда повела в счете, а уже на 60-й у Неймара сдали нервы. Футболист готовился выполнить штрафной удар, однако один из игроков Навбахора стал перед мячом. В результате бразилец толкнул соперника и ударил его мячом, когда тот лежал на газоне. За выходку Неймар получил желтую карточку.

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Отметим, что саудовский клуб чудом спасся от поражения на 90+10 минуте.

Ранее сообщалось, что Неймар отметился голевым пасом в дебютном матче за Аль-Хилаль.