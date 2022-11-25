Врач сборной Бразилии рассказал о шансах травмированного Неймара сыграть на ЧМ-2022
Неймар точно пропустит следующий матч Бразилии (Фото:REUTERS/Amanda Perobelli)
Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар рассказал о состоянии здоровья нападающего национальной команды Неймара, получившего травму в матче первого тура чемпионата мира по футболу против Сербии (2:0).
По словам врача, у Неймара диагностировали травму боковой связки правого голеностопа и небольшой отек кости, сообщает O Globo.
Также выбыл из обоймы сборной Бразилии защитник Данило, у которого травма медиальной связки левого голеностопа.
«Футболисты продолжают лечение. Очень важно сохранять спокойствие, быть умиротворенными. Оценка будет проводиться ежедневно.
Мы уже можем сказать, что оба игрока не будут участвовать в следующем матче, но они будут лечиться, и наша цель – постараться сделать так, чтобы они восстановились на этом турнире", – сказал Ласмар.
В следующем туре, 28 ноября, Бразилия сыграет против Швейцарии, победившей в первом туре Камерун (1:0).