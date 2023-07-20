«Любят меня или не любят»: Неймар удивил заявлением, назвав свой клуб на следующий сезон 20 июля, 18:01 Неймар (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Нападающий сборной Бразилии Неймар подтвердил, что не намерен покидать чемпионат Франции, несмотря на интерес из Саудовской Аравии.

По словам форварда, он хочет остаться в парижском клубе на следующий сезон-2023/24.

«Надеюсь остаться в ПСЖ на следующий сезон. У меня контракт, и никто ничего мне не говорил.

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Даже если между болельщиками и игроком не лучшие отношения, я буду здесь, любят меня или нет", — приводит слова футболиста Фабрицио Романо в Twitter со ссылкой на Caze TV.

Отметим, недавно ультрас ПСЖ устроили акцию протеста с требованием продать Неймара.

Напомним, бразилец перешел в парижский клуб летом 2017 года за 222 млн евро. За это время он провел 173 матча за команду, в которых забил 118 голов и выполнил 77 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Неймар назвал самое болезненное поражение в карьере.