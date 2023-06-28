Неймар построил роскошный особняк в Бразилии — фото 28 июня, 14:33 Неймар (Фото:Instagram)

Лидера сборной Бразилии и французского ПСЖ оштрафовали из-за искусственного озера в новом особняке на Родине. Также Неймар узнал пол своего будущего ребенка.

Во дворе дома Неймара расположены футбольные поля, теннисные корты, несколько бассейнов и картинг, сообщает Marca.

Больше всего проблем в оснащении имения вызвало искусственное озеро, которое имеет площадь 1000 квадратных метров. Для его создания пришлось снять скалу, вырубить определенную часть растительности на территории и отвести реку.

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Полиция штата Рио-де-Жанейро обвинила Неймара в отклонении русла ручьев, сборе воды из реки без разрешения, в запрещенных раскопках, нерегулярном перемещении камней и земли и использовании пляжного песка. Сумма штрафа неизвестна.

🏰 Así es la nueva mansión de Neymar ¡con pista de 'karting' incluida! 😲 https://t.co/Tyla1qM6Tz — MARCA (@marca) June 28, 2023

Ранее сообщалось, что Роналду с любимой показали фото с семейного отдыха на яхте.