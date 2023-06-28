Неймар построил роскошный особняк в Бразилии — фото

28 июня, 14:33
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Неймар (Фото:Instagram)

Неймар (Фото:Instagram)

Лидера сборной Бразилии и французского ПСЖ оштрафовали из-за искусственного озера в новом особняке на Родине. Также Неймар узнал пол своего будущего ребенка.

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Во дворе дома Неймара расположены футбольные поля, теннисные корты, несколько бассейнов и картинг, сообщает Marca.

Больше всего проблем в оснащении имения вызвало искусственное озеро, которое имеет площадь 1000 квадратных метров. Для его создания пришлось снять скалу, вырубить определенную часть растительности на территории и отвести реку.

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Полиция штата Рио-де-Жанейро обвинила Неймара в отклонении русла ручьев, сборе воды из реки без разрешения, в запрещенных раскопках, нерегулярном перемещении камней и земли и использовании пляжного песка. Сумма штрафа неизвестна.

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Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Неймар

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