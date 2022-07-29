Неймару грозит два года тюрьмы по делу о коррупции 29 июля, 16:16 Неймар обвиняют в нарушении закона (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Звезда ПСЖ и сборной Бразилии Неймар может сесть за решетку из-за дела о коррупции во время трансфера из Сантоса в Барселону в 2013 году.

Бразильская компания DIS, владевшая 40% прав на Неймара до его перехода из Сантоса в Барселону, подала иск в суд на футболиста и еще пятерых человек, обвинив их в коррупции во время трансфера игрока в каталонский клуб, сообщает El Pais.

Видео дня

Кроме Неймара DIS подала иск против родителей футболиста, бывших президентов Барселоны Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя, а также экс-директора Сантоса Одилио Родригеса.

Компания требует 150 млн евро компенсации, поскольку считает, что стала жертвой обмана, придуманного Барселоной, а также Неймаром и его ближайшим окружением.

DIS и прокуратура считают, что Неймар и его отец подписали два фиктивных контракта с Барселоной, проигнорировав, что часть прав на футболиста принадлежит компании, из-за чего она не получила своей доли от трансфера.

Прокуратура требует для Неймара два года тюрьмы и штраф в размере 10 млн евро, тогда как DIS хочет упечь Неймара за решетку на пять лет.

Судебный процесс против Неймара должен начаться 17 октября в Барселоне.

Ранее сообщалось, что Неймар проиграл суд Барселоне после своих требований о денежной компенсации в 43,6 млн евро в качестве бонусов за продление контракта в 2016 году.

В итоге суд обязал самого Неймара заплатить Барселоне 6,7 млн евро.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.