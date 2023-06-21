Одноклубник Мудрика перешел в клуб Саудовской Аравии — видео

21 июня, 12:48
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Француз перешел в Саудовскую Аравию (Фото:Нголо Канте via Instagram)

Француз перешел в Саудовскую Аравию (Фото:Нголо Канте via Instagram)

Аль-Иттихад, подписавший действующего обладателя Золотого мяча Карима Бензема, объявил о переходе в клуб опорного полузащитника Челси Нголо Канте.

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Об этом клуб сообщил в своем Twitter-аккаунте.

По информации журналиста Фабрицио Романо, контракт футболиста рассчитан до 2027 года. Зарплата игрока составит 25 миллионов евро в год без учета имиджевых прав и коммерческих сделок.

Видео дня

https://twitter.com/ittihad_en/status/1671281980489580544

Игрок будет представлен футболистом Аль-Иттихада в июле. Отмечается, что Канте переберется в Саудовскую Аравию в статусе свободного агента. Контракт с Челси действует до 30 июня.

В этом сезоне за лондонский клуб француз сыграл всего 9 матчей из-за травмы.

С Челси Канте становился победителем АПЛ, Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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Ранее сообщалось, что Челси подписал французского нападающего из Лейпцига за 60 миллионов евро.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Челси Трансферы

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