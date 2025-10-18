Чемпион мира пожертвовал пять млн долларов на строительство больницы для малообеспеченных семей

Звезда саудовского Аль-Иттихада Н’Голо Канте, который в 2018-м выиграл мундиаль со сборной Францией, отметился хорошим поступком.

По данным Daily Sports, весной этого года футболист выделил 5 миллионов долларов на строительство медицинского центра для малообеспеченных семей в столице Мали Бамако. Сейчас проект находится на стадии реализации.

Реклама

Нголо решил отдать должное родине своих предков, поддерживая тех, кто в этом больше всего нуждается. Известно, что он родился во Франции в малийской семье.

Отметим, что Канте делал первые шаги в футболе в команде Булонь. В свое время он также играл за Канн, Лестер и Челси. В общем знаменитый опорный полузащитник за карьеру получил 10 командных наград.

В этом сезоне 34-летний Нголо провел шесть игр и забил один гол за Аль-Иттихад.

Ранее мы писали, что в Испании футболисты устроили акцию протеста во время игры, но в трансляции это не показали.