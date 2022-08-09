Французский клуб предложил 20 млн евро за подрастающую звезду Шахтера — СМИ 9 августа, 16:54 Контракт Мудрика с Шахтером рассчитан до конца 2026 года (Фото:ФК Шахтер)

21-летний полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины может продолжить карьеру во французской Ницце, выступающей в Лиге 1, сообщает Foot Mercato.

Как утверждает источник, Ницца уже несколько недель интересуется Мудриком, а теперь сделала Шахтеру официальное предложение.

Сообщается, что французский клуб сделал первоначальное предложение донецкому Шахтеру в 20 млн евро.

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Шахтер в свою очередь пытается сохранить в команде молодого таланта.

Контракт Мудрика с Шахтером рассчитан до конца 2026 года, а популярный портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 млн евро.

Ранее Мудриком активно интересовался леверкузенский Байер, а сам футболист заявил, что не прочь перейти в немецкий клуб, однако после длительных переговоров трансфер оказался на грани срыва.

Также сообщалось об интересе к Мудрику от английского Брентфорда, а также испанской Севильи.

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