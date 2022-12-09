Нидерланды — Аргентина. Где и когда смотреть матч четвертьфинала ЧМ-2022 9 декабря, 08:30 Месси еще никогда не выигрывал чемпионат мира (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

НВ представляет анонс матча четвертьфинала чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре между сборными Нидерландов и Аргентины.



Поединок Нидерланды — Аргентина состоится в Лусаиле 9 декабря на стадионе Лусаил Айконик. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.

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Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и на сайте Суспильне Спорт.

Что нужно знать о сборной Нидерландов перед матчем:

с 7 очками заняла первое место в группе A после побед над Катаром (2:0 ) и Сенегалом (2:0 ) и ничьей с Эквадором (1:1 ), в 1/8 финала победила США ( 3:1);

) и Сенегалом ) и ничьей с Эквадором ), в 1/8 финала победила США 3:1); в случае выхода в полуфинал сыграет с победителем матча Хорватия — Бразилия;

не проигрывает в 19 последних матчах во всех турнирах при 14 победах и 5 ничьих;

под вопрос участие в игре защитника Де Врея ( травма).

Что нужно знать о сборной Аргентины перед матчем:

с 6 очками заняла первое место в группе С после побед над Польшей (2 :0) и Мексикой (2:0 ) и поражения от Саудовской Аравии (1:2 ), в 1/8 финала обыграла Австралию ( 2:1);

:0) ) и поражения от Саудовской Аравии ), в 1/8 финала обыграла Австралию 2:1); в случае выхода в полуфинал ее соперником станет победитель поединка Хорватия — Бразилия;

одержала 8 побед в 9 последних играх во всех турнирах при одном поражении;

под вопросом участие в матче полузащитников Де Пауля и Гомеса ( травмы).

Ориентировочные составы:

Нидерланды: Ноперт, Тимбер, ван Дейк, Аке, Думфрис, де Рон, де Йонг, Блинд, Классен, Гакпо, Депай

Аргентина: Э. Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья, Ди Мария, Энцо, Де Пауль, Макаллистер, Месси, Альварес

Фото: НВ

Фото: НВ

НВ