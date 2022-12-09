Нидерланды — Аргентина. Где и когда смотреть матч четвертьфинала ЧМ-2022
Месси еще никогда не выигрывал чемпионат мира (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)
НВ представляет анонс матча четвертьфинала чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре между сборными Нидерландов и Аргентины.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды — Аргентина можно здесь
Поединок Нидерланды — Аргентина состоится в Лусаиле 9 декабря на стадионе Лусаил Айконик. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и на сайте Суспильне Спорт.
Что нужно знать о сборной Нидерландов перед матчем:
- с 7 очками заняла первое место в группе A после побед над Катаром (2:0) и Сенегалом (2:0) и ничьей с Эквадором (1:1), в 1/8 финала победила США (3:1);
- в случае выхода в полуфинал сыграет с победителем матча Хорватия — Бразилия;
- не проигрывает в 19 последних матчах во всех турнирах при 14 победах и 5 ничьих;
- под вопрос участие в игре защитника Де Врея (травма).
Что нужно знать о сборной Аргентины перед матчем:
- с 6 очками заняла первое место в группе С после побед над Польшей (2:0) и Мексикой (2:0) и поражения от Саудовской Аравии (1:2), в 1/8 финала обыграла Австралию (2:1);
- в случае выхода в полуфинал ее соперником станет победитель поединка Хорватия — Бразилия;
- одержала 8 побед в 9 последних играх во всех турнирах при одном поражении;
- под вопросом участие в матче полузащитников Де Пауля и Гомеса (травмы).
Ориентировочные составы:
Нидерланды: Ноперт, Тимбер, ван Дейк, Аке, Думфрис, де Рон, де Йонг, Блинд, Классен, Гакпо, Депай
Аргентина: Э. Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья, Ди Мария, Энцо, Де Пауль, Макаллистер, Месси, Альварес
НВ