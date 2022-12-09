Нидерланды — Аргентина 2:2 (3:4 — по пен.). События по минутам матча четвертьфинала ЧМ-2022 9 декабря, 23:55 Аргентина во главе с Месси борется за путевку в полуфинал (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

НВ следил за ходом поединка четвертьфинала чемпионата мира 2022 по футболу между сборными Нидерландов и Аргентины.



Стартовые составы:

Нидерланды: Нопперт — Тимбер, ван Дейк, Аке — Дюмфрис, де Роон, де Йонг, Блинд — Бергвейн — Гакпо, Депай

Аргентина: Э. Мартинес — Акунья, Отаменди, Л. Мартинес, Ромеро, Молина — Мак Аллистер, Энцо, Де Пауль — Альварес, Месси.

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Матч состоится в катарском Лусаиле на стадионе Лусаил Айконик. Прямая трансляция — на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

Нидерланды выиграли группу G, опередив Катар, Сенегал, Эквадор, а в 1/8 финала обыграли США. В случае выхода в полуфинал сборная сыграет с победителем матча Хорватия — Бразилия.

Команда не проигрывает в 19 последних матчах во всех турнирах при 14 победах и пять ничьих. У коллектива под вопросом участие защитника де Врея (травма).

Аргентина выиграла группу C, опередив Польшу, Мексику, Саудовскую Аравию, а в 1/8 финала обыграла Австралию. В случае выхода в полуфинал соперником сборной будет победитель поединка Хорватия — Бразилия.

Команда одержала восемь побед в девяти последних играх во всех турнирах при одном поражении. У коллектива под вопросом участие в матче полузащитников Де Пауля и Гомеса (травмы).

Статистика знает девять матчей между соперниками, в которых Нидерланды победили четырежды, Аргентина — один раз. Еще четыре поединка завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Аргентина — фаворит матча. Коэффициент на ее победу в основное время равен 2,25, то, что по итогам 90 минут игры выиграют Нидерланды, оценивается в 3,50, ничья — в 3,00.