Эквадор неожиданно отобрал очки у Нидерландов на ЧМ-2022

25 ноября, 20:03
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Нидерланды и Эквадор лидируют в группе А (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Нидерланды и Эквадор лидируют в группе А (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Сборная Нидерландов не смогла обыграть Эквадор в матче второго тура чемпионата мира по футболу в группе А.

Нидерланды открыли счет в самом дебюте игры, когда на 6-й минуте Гакпо пушечным ударом с линии штрафной попал в ближнюю девятку.

Под занавес первого тайма Эступиньян отправил мяч в ворота нидерландцев, однако гол не был засчитан.

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Но все же Эквадору удалось сравнять счет во втором тайме. На 49-й минуте Валенсия добил мяч в сетку после сейва голкипера.

Сыграв вничью, команды набрали по 4 очка и лидируют в группе А.

Нидерланды - Эквадор 1:1
Голы: Гакпо, 6 — Валенсия 49

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Сообщалось, что в другом матче группы А Сенегал обыграл хозяев мундиаля Катар (3:1).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ЧМ-2022 Сборная Нидерландов

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