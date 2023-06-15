Хорватия эффектно обыграла Нидерланды и стала первым финалистом Лиги наций — видео

15 июня, 09:30
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Модрич поставил точку в матче (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Модрич поставил точку в матче (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Сборная Хорватия в овертайме обыграла команду Нидерландов со счетом 4:2 и вышла в финал Лиги наций.

Нидерланды первыми открыли счет после точного удара Малена. После перерыва сначала Крамарич с пенальти сравнял счет, а позже Пашалич вывел Хорватию вперед.

Нидерландам усилиями Ланга таки удалось сравнять счет в компенсированное время и перевести игру в овертайм.

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В дополнительное время Петкович снова вывел хорватов вперед, а Модрич с пенальти поставил точку в матче.

В финале Хорватия сыграет с победителем матча Испания — Италия.

Нидерланды — Хорватия 2:4
Голы: Мален, 34, Ланг, 90+6 — Крамарич, 55 (пен), Пашалич, 73, Петкович, 98, Модрич, 116 (пен)

Ранее сообщалось, что Украина не смогла выйти в элитный дивизион Лиги наций.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига Наций Сборная Хорватии Сборная Нидерландов

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