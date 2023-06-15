Хорватия эффектно обыграла Нидерланды и стала первым финалистом Лиги наций — видео
Модрич поставил точку в матче (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)
Сборная Хорватия в овертайме обыграла команду Нидерландов со счетом 4:2 и вышла в финал Лиги наций.
Нидерланды первыми открыли счет после точного удара Малена. После перерыва сначала Крамарич с пенальти сравнял счет, а позже Пашалич вывел Хорватию вперед.
Нидерландам усилиями Ланга таки удалось сравнять счет в компенсированное время и перевести игру в овертайм.
В дополнительное время Петкович снова вывел хорватов вперед, а Модрич с пенальти поставил точку в матче.
В финале Хорватия сыграет с победителем матча Испания — Италия.
Нидерланды — Хорватия 2:4
Голы: Мален, 34, Ланг, 90+6 — Крамарич, 55 (пен), Пашалич, 73, Петкович, 98, Модрич, 116 (пен)
Ранее сообщалось, что Украина не смогла выйти в элитный дивизион Лиги наций.