Лига наций. Нидерланды и Хорватия стали первыми финалистами, Франция неожиданно проиграла — видео 26 сентября, 00:07 Нидерланды благодаря голу ван Дейка обыграли Бельгию (Фото:REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Состоялись матчи 6-го тура Лиги наций в дивизионах А, С и D.

Хорватия обыграла Австрию 3:1 и заняла первое место в своей группе, выйдя в финал четырех Лиги наций. Компанию хорватам составили Нидерланды, победившие Бельгию 1:0.

Франция неожиданно уступила Дании 1:2, однако сохранила место в элитном дивизионе турнира.

Видео дня

В дивизион В вылетели Австрия и Уэльс.

Результаты матчей:

Лига А, группа 1

Австрия — Хорватия 1:3

Голы: Баумгартнер, 9 — Модрич, 6, Левая, 69, Ловрен, 72

Дания — Франция 2:0

Голы: Дольберг, 34, Сков Ольсен, 39

Фото: flashscore.ua

Лига А, группа 4

Нидерланды — Бельгия 1:0

Гол: ван Дейк, 73

Вельс — Польша 0:1

Гол: Свидерский, 58

Фото: flashscore.ua

Лига С, группа 1

Фарерские острова — Турция 2:1

Голы: Давидсен, 53, Эдмундссон, 69 — Гюрлер, 89

Люксембург — Литва 1:0

Гол: Родригеш, 88

Фото: flashscore.ua

Лига С, группа 3

Азербайджан — Казахстан 3:0

Голы: Марочкин, 66 (авт), Озобич, 74, Нуриев, 90+1

Удаление: Алип, 36 (Казахстан)

Словакия — Беларусь 1:1

Голы: Зреляк, 65 — Бахар, 45

Фото: flashscore.ua

Лига D, группа 1

Андорра — Латвия 1:1

Голы: Росас, 88 — Гутковскис, 50

Молдова — Лихтенштейн 2:0

Голы: Стине, 90+2, 90+4

Фото: flashscore.ua

Накануне Испания сенсационно проиграла Швейцарии, а Шотландия обыграла Ирландию и вернула лидерство в группе Украины.

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