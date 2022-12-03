Нидерланды победили США и стали первым четвертьфиналистом ЧМ-2022 — видео 3 декабря, 18:53 Нидерланды забили американцам три мяча (Фото:REUTERS/John Sibley)

Сборная Нидерландов обыграла национальную команду США в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2022 и стала первым четвертьфиналистом турнира.

Команда Луи ван Гала со старта поединка отдала мяч сопернику, но уже на 10-й минуте вышла вперед. Дензел Думфрис с правого фланга отдал передачу в центр на Мемфиса Депая, а тот пробил в угол ворот американцев.

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Перед самым перерывом нидерландцы забили второй гол, который стал точной копией первого. На этот раз Думфрис ассистировал Дэйли Блинду.

Второй тайм порадовал опасными моментами в исполнении обеих команд, но забить смогли американцы. На 76-й минуте Хаджи Райт классно замкнул прострел от Кристиана Пулишича и подарил надежду американцам.

Но спустя несколько минут нидерландцы забили свой третий гол. Блинд с левого фланга навесил на дальнюю штангу точно на Думфриса, который поставил точку в матче.

Нидерланды — США 3:1

Голы: Депай, 10, Блинд, 45+1, Думфрис, 81 — Райт, 76

В четвертьфинале сборная Нидерландов сыграет с победителем пары Аргентина — Австралия, которые свой матч 1/8 финала сыграют сегодня.