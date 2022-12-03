Нидерланды — США. Онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2022 3 декабря, 01:15 Сборная США до сих пор лишь раз побеждали Нидерланды (Фото:REUTERS/Matthew Childs)

НВ следит за ходом игры 1/8 финала чемпионата мира 2022 по футболу между сборными Нидерландов и США. Начало — в 17:00 по киевскому времени сегодня, 3 декабря.



Ориентировочные составы:

Нидерланды: Нопперт, Тимбер, ван Дейк, Аке, Дюмфрис, де Рон, де Йонг, Блинд, Классен, Депай, Гакпо

США: Тернер, Дест, Картер-Викерс, Рим, Робинсон, Адамс, Муса, Маккенни, Ааронсон, Веа, Сарджент

Видео дня

Матч состоится в катарской Дохе на Международном стадионе Халифа. Прямая трансляция — на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

Нидерланды с 7 очками заняли первое место в группе А. В случае выхода в четвертьфинал сборная сыграет с победителем матча Аргентина — Австралия.

Команда не знает поражений 18 поединков подряд во всех турнирах при 13 победах и пяти ничьих. У коллектива под вопросом участие в матче защитника Фримпонга (повреждение).

США с 5 очками заняли второе место в группе В. В случае выхода в четвертьфинал соперником сборной станет победитель поединка Аргентина — Австралия.

Команда одержала одну победу в шести последних играх во всех турнирах при четырех ничьих и одном поражении. У коллектива под вопросом участие полузащитника Пулишича (травма).

Статистика знает шесть матчей между соперниками. Нидерланды одержали пять побед, США — одну. Еще ни разу не была зафиксирована ничья.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Нидерланды — фаворит матча, коэффициент на победу которых равен 1,91, то, что выиграют США, оценивается в 4,50, ничья — в 3,20.