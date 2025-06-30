Форвард Штутгарта Ник Вольтемаде близок к переходу в мюнхенскую Баварию, сообщает авторитетный журналист Николо Скира.

По информации источника, футболист и клуб уже согласовали личные условия контракта.

Ожидается, что соглашение будет рассчитано до лета 2030 года.

Сейчас Бавария и Штутгарт ведут переговоры относительно деталей трансфера. Обе стороны настроены на достижение согласия, поэтому соглашение может быть официально оформлено в ближайшее время.

Вольтемаде стал лучшим бомбардиром молодежного чемпионата Европы-2025, где Германия уступила Англии в финале со счетом 2:3. Форвард забил на турнире шесть голов и сделал три ассиста в пяти матчах.

В сезоне-2024/25 Вольтемаде провел 33 матча за Штутгарт, забил 17 голов и отдал три ассиста. В начале июня он дебютировал за сборную Германии в Финале четырех Лиг наций.

