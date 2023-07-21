Роналду предал Nike. Компания может разорвать огромный контракт с португальцем — фото
Криштиану Роналду (Фото:ФК Аль-Наср)
Португальский нападающий Криштиану Роналду может потерять 17-миллионный контракт с многолетним спонсором.
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, в матче Аль-Насра против Сельты, который команда португальца проиграла 0:5, Роналду нарушил условия договора и надел щитки компании Adidas модели X Pro.
Криштиану имеет контракт с Nike с 2003 года. Причина, почему Роналду отказался использовать щитки фирмы пока неизвестна.
Отмечается, что это может привести к расторжению соглашения между футболистом и компанией.
Ранее форвард саудовского Аль-Насра Криштиану Роналду заявил, что больше не будет играть за европейские команды.