Роналду предал Nike. Компания может разорвать огромный контракт с португальцем — фото

21 июля, 23:22
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Криштиану Роналду (Фото:ФК Аль-Наср)

Криштиану Роналду (Фото:ФК Аль-Наср)

Португальский нападающий Криштиану Роналду может потерять 17-миллионный контракт с многолетним спонсором.

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Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в матче Аль-Насра против Сельты, который команда португальца проиграла 0:5, Роналду нарушил условия договора и надел щитки компании Adidas модели X Pro.

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Mundo Deportivo
Фото: Mundo Deportivo

Криштиану имеет контракт с Nike с 2003 года. Причина, почему Роналду отказался использовать щитки фирмы пока неизвестна.

Отмечается, что это может привести к расторжению соглашения между футболистом и компанией.

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Ранее форвард саудовского Аль-Насра Криштиану Роналду заявил, что больше не будет играть за европейские команды.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Криштиану Роналду Nike

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