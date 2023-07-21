Роналду предал Nike. Компания может разорвать огромный контракт с португальцем — фото 21 июля, 23:22 Криштиану Роналду (Фото:ФК Аль-Наср)

Португальский нападающий Криштиану Роналду может потерять 17-миллионный контракт с многолетним спонсором.

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в матче Аль-Насра против Сельты, который команда португальца проиграла 0:5, Роналду нарушил условия договора и надел щитки компании Adidas модели X Pro.

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Фото: Mundo Deportivo

Криштиану имеет контракт с Nike с 2003 года. Причина, почему Роналду отказался использовать щитки фирмы пока неизвестна.

Отмечается, что это может привести к расторжению соглашения между футболистом и компанией.

Ранее форвард саудовского Аль-Насра Криштиану Роналду заявил, что больше не будет играть за европейские команды.