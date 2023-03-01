Динамо отдало своего защитника конкуренту в украинской Премьер-лиге

1 марта, 20:24
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Бурда перешел на правах аренды (Фото:ФК Динамо)

Бурда перешел на правах аренды (Фото:ФК Динамо)

Защитник Никита Бурда перешел из киевского Динамо в луганскую Зарю.

Бурда перешел в Зарю на правах аренды до конца сезона 2022/23, сообщает официальный сайт луганского клуба.

Остальные детали сделки не сообщаются.

https://twitter.com/FCZoryaOfficial/status/1630979025173610513?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

Контракт Бурды с Динамо рассчитан до 30 июня 2023 года.

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В общей сложности защитник провел за Динамо 93 матча, в которых забил 7 голов, но в прошлом и этом сезонах не играл за киевский клуб в официальных матчах из-за травмы.

Заря занимает в украинской Премьер-лиге четвертое место и отстает на два очка от идущего третьим Динамо.

Ранее сообщалось, что венесуэльский форвард Эрик Рамирес вернулся в киевское Динамо после аренды в словацком Словане.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы ФК Заря ФК Динамо (Киев)

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