Динамо отдало своего защитника конкуренту в украинской Премьер-лиге 1 марта, 20:24 Бурда перешел на правах аренды (Фото:ФК Динамо)

Защитник Никита Бурда перешел из киевского Динамо в луганскую Зарю.

Бурда перешел в Зарю на правах аренды до конца сезона 2022/23, сообщает официальный сайт луганского клуба.

Остальные детали сделки не сообщаются.

Контракт Бурды с Динамо рассчитан до 30 июня 2023 года.

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В общей сложности защитник провел за Динамо 93 матча, в которых забил 7 голов, но в прошлом и этом сезонах не играл за киевский клуб в официальных матчах из-за травмы.

Заря занимает в украинской Премьер-лиге четвертое место и отстает на два очка от идущего третьим Динамо.

Ранее сообщалось, что венесуэльский форвард Эрик Рамирес вернулся в киевское Динамо после аренды в словацком Словане.