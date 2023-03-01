Динамо отдало своего защитника конкуренту в украинской Премьер-лиге
Бурда перешел на правах аренды (Фото:ФК Динамо)
Защитник Никита Бурда перешел из киевского Динамо в луганскую Зарю.
Бурда перешел в Зарю на правах аренды до конца сезона 2022/23, сообщает официальный сайт луганского клуба.
Остальные детали сделки не сообщаются.
Контракт Бурды с Динамо рассчитан до 30 июня 2023 года.
В общей сложности защитник провел за Динамо 93 матча, в которых забил 7 голов, но в прошлом и этом сезонах не играл за киевский клуб в официальных матчах из-за травмы.
Заря занимает в украинской Премьер-лиге четвертое место и отстает на два очка от идущего третьим Динамо.
Ранее сообщалось, что венесуэльский форвард Эрик Рамирес вернулся в киевское Динамо после аренды в словацком Словане.