Месси на животе: игрок сборной Аргентины сделал оригинальное тату — видео 31 марта, 20:09 Отаменди делают тату (Фото:instagram.com/nicolasotamendi30)

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди сделал татуировку с Лионелем Месси в честь победы на ЧМ-2022.



Отаменди в Instagram показал тату на правой стороне живота, где изображен Месси с Кубком мира, а также стоящий спиной и воздевающий руки к небу.

Под изображениями есть надпись «Как мне докажут, что магии не существует?», а также дата финального матча с Францией.

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«Я видел много впечатляющих вещей, касающихся меня и чемпионата мира, но татуировка Отаменди — это нечто большее, чем нечто особенное», — прокомментировал Месси.

Татуировка Отаменди / Фото: www.instagram.com/nicolasotamendi30

«Вещи, которые ты видел, — ничто по сравнению с тем, что мы видим, играя вместе с тобой. Ты не только вся страна, ты история футбола. Люблю тебя, мой друг», — рассыпался любезностями Отаменди.

Ранее мы писали, что за футболку Лионеля Месси были готовы драться 23 игрока сборной Кюрасао.