Украинский нападающий перешел в бывший клуб английской Премьер-лиги — видео 1 августа, 09:31 Николай Кухаревич — игрок Свонси (Фото:ФК Свонси)

Свонси объявил о трансфере украинского форварда Труа Николая Кухаревича.

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Игрок подписал контракт на три года с опцией продления еще на год. Сумма трансфера пока неизвестна. В составе британского клуба Кухаревич будет выступать под 19-м номером.

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Отметим, что в прошлом сезоне футболист играл в аренде за шотландский Хиберниан, в составе которого за 15 матчей забил пять голов и отдал один ассист. Также Кухаревич успел сыграть четыре матча за бельгийский Левен.

Отметим, что Суонси выступает в Чемпионшипе. В прошлой кампании команда заняла десятое место в турнирной таблице. В 2018-м году валлийский клуб вылетел из АПЛ по итогам сезона, заняв 18-ю строчку.

Ранее украинский футболист Евгений Коноплянка стал игроком румынского ЧФР Клуж.