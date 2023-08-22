Украинский нападающий забил дебютный гол в Великобритании за молодежную команду Суонси — видео 22 августа, 12:39 Николай Кухаревич — игрок Свонси (Фото:ФК Свонси)

Новичок Суонси Николай Кухаревич отметился голом за молодежку валлийской команды.

В матче второго тура чемпионата между Свонси U-21 и Крю U-21 украинец помог своей команде разгромить соперников — 4:1. Кухаревич забил третий гол в матче на 58 минуте, сделав счет 3:0.

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Напомним, что Кухаревич подписал со Суонси контракт на три года с опцией продления еще на год. Футболист выступает под 19-м номером и уже успел дебютировать за новый клуб в матче против Нортгемптона в Кубке лиги.

Отметим, что в прошлом сезоне футболист играл в аренде за шотландский Гиберниан, в составе которого за 15 матчей забил пять голов и отдал один ассист. Также Кухаревич успел сыграть четыре матча за бельгийский Левен.

Ранее сообщалось, что стал известен состав молодежной сборной Украины на ближайшие матчи.