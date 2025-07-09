«Имел два предложения». Экс-капитан Динамо рассказал, как едва не оказался в российском клубе

В подкасте на YouTub-канале Дениса Бойко Морозюк признался, что во время карьеры в донецком Металлурге имел предложения от Анжи, но трансфер в итоге не состоялся.

«Дважды получал предложение от российского Анжи. Где-то в 2012−13 год был первый раз — тогда все сорвалось. В 2014 году, когда распадался Металлург Донецк было второе предложение. Тогда многие уходили из клуба, сокращалось финансирование, но слава Богу меня туда в итоге не занесло», — вспомнил Николай Морозюк.

