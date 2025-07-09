«Пассажиров было очень много»: бывший капитан Динамо назвал провальных легионеров в составе киевлян

Николай Морозюк вспомнил двух легионеров, которые не смогли заиграть в Динамо (Фото: ФК Динамо Киев)

Экс-футболист киевского Динамо и сборной Украины Николай Морозюк вспомнил время, когда выступал за столичный гранд.

Морозюк рассказал, что трансферная политика клуба не была идеальной.

«Иногда приезжали такие люди… Тебе расписывают такое резюме, что там почти Роналдиньо приехал. Ты приходишь на тренировку, а там человек просто лает на мяч. Думаешь: «А где Бразилия? Может, что-то перепутали».

Был когда-то такой футболист — Буэно. Я ждал три месяца, когда он начнет останавливать мяч. Парень выглядел так, будто он приехал из Житомирской области. Хотел посмотреть его паспорт".

Морозюк также выделил хорватского полузащитника Томислава Бушича, которого и сейчас вспоминает при разговорах с сыном.

«Пассажиров» было очень много. Приезжали также и качественные игроки, но было и немало временных «рюкзачков». Был еще такой Бушич. У меня когда сын не хочет есть борщ, я его пугаю таким футболистом. Говорю, будешь играть, как он", — сказал Морозюк для YouTube-канала Дениса Бойка.

В составе Динамо Бушич провел один матч, а на счету Буэно — две игры.

Николай Морозюк в составе Динамо дважды становился чемпионом УПЛ. За сборную Украины сыграл 14 матчей, забил один гол. В январе 2023-го завершил карьеру в 35 лет.

