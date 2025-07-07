Коноплянка лишь пятый. Экс-капитан Динамо составил рейтинг самых тяжелых соперников в карьере

Бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины Николай Морозюк вспомнил игроков, против которых ему было тяжелее всего на поле.

37-летний Морозюк назвал четырех иностранных игроков, а также одного украинца.

«Топ-5 игроков, против которых я оборонялся. Пятое место — это будет Евгений Коноплянка. Конопа был просто феноменальный, максимально быстрый, нестандартный. Дриблинг, как он в шаг работал с мячом, всегда мяч привязан к ноге.

Дуглас Коста — [второй], чрезвычайно быстрый человек, но эта у него взрывная скорость с места, работа с мячом с места, эти бразильские финты… Финт Роналдиньо, который он хотел один раз сделать, но у него не прошло. Мне с ним было очень трудно.

Третье место — [Радамель] Фалькао. Меня удивило, насколько этот игрок все умно делал, каждое открывание. Он не был настолько быстр, как предыдущие игроки, но насколько он все правильно делает.

На второе место я поставлю, наверное, Виллиана. Я очень не любил всегда играть с быстрыми игроками, плюс когда они еще и чрезвычайно умные.

Первое место? Против этого игрока я сыграл игр четыре-пять, но мне запомнился дебют. Это Рикардо Куарежма. У человека настолько неординарная, нестандартная техника. Эти движения, косолапые ноги, как он выворачивает, шведой заворачивает — это был мастер-класс", — сказал Морозюк в видео в своем Instagram.

Николай Морозюк в составе Динамо дважды становился чемпионом УПЛ. За сборную Украины сыграл 14 матчей, забил один гол. В январе 2023-го завершил карьеру в 35 лет.

