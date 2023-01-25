Экс-игрок сборной Украины завершил карьеру и трудоустроился в клуб российского блогера

25 января, 16:50
Поделиться:
Николай Морозюк продлил контракт с Динамо (Фото:ФК Динамо)

Николай Морозюк продлил контракт с Динамо (Фото:ФК Динамо)

Бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины Николай Морозюк стал спортивным директором футбольного клуба Красава, которым владеет российский блогер Евгений Савин

Об этом сообщает пресс-служба Красавы в Instagram.

Морозюк в клубе россиянина будет отвечать за комплектование команды и скаутскую работу.

Читайте также:
УЕФА из-за войны против Украины продолжит дисквалификацию российских команд в международных турнирах

«Представляем вам серьезное усиление менеджерского состава нашей команды. По обоюдному согласию руководства и игрока Николай Морозюк принял решение завершить свою футбольную карьеру и возглавить спортивный департамент клуба в роли директора», — говорится в сообщении.

Видео дня

Следует отметить, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Савин перевез команду на Кипр.

В клубе Савина работают еще четыре украинца — игроки Виталий Квашук и тренеры Николай Цымбал и Тимур Скорых.

На счету Морозюка 14 матчей за сборную Украины.

Ранее сообщалось, что участниками одного из выпусков на YouTube-канале Красава были игроки сборной Украины Андрей Ярмоленко и Виталий Миколенко.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Сборная Украины ФК Динамо (Киев)

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X