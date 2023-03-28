«Позорит себя и нашу страну». Известный украинский тренер отреагировал на скандальное общение Петракова с журналистами 28 марта, 20:09 Павлов считает поведение Петракова недопустимым (Фото:Dynamo.kiev.ua)

Экстренер Днепра, Динамо, Ворсклы и других клубов Николай Павлов отреагировал на резкое общение украинского наставника сборной Армении Александра Петракова с журналистами.



По словам Павлова, очевидно, поведение Петраков — это эхо его работы с юношескими сборными Украины, где на общение с журналистами мало кто обращал внимание, сообщает FanDay .

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Павлов добавил, что Петраков не успел перестроиться на международный уровень.



«У него просто нет опыта на взрослом уровне работы. Наверное, когда он работал с детьми и давал такие пресс-конференции, никто не обращал на это внимания.

А сегодня, благодаря обстоятельствам, он вышел на международный уровень, но в развитии остался с юношами, так разговаривает с журналистами. Так нельзя! Он просто позорит себя и нашу страну, показывая, что не может себя вести. Мне стыдно за него", — сказал Павлов

Ранее Петраков после поражения в дебютном матче со сборной Армении против Турции в отборе Евро-2024 (1:2) резко ответил журналисту, когда тот поинтересовался у коуча, не поздно ли тот сделал замены.

Затем перед товарищеским матчем с Кипром украинскому тренеру не понравился вопрос журналиста о том, почему в матче с Турцией он не заменил форварда Тиграна Барсегяна.

Петраков стал главным тренером сборной Армении в январе этого года.

