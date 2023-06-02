Свобода важнее футбола: Украинский игрок, приостановивший карьеру в Европе, погиб на войне 2 июня, 21:27 Николай Жидков (Фото:ФК Венгжанка)

Бывший футболист ФК Венгжанка Николай Жидков отдал жизнь на украинско-российской войне.

Пресс-служба польского клуба опубликовала пост в Facebook, в котором сообщила о смерти 22-летнего игрока.

«Выйдя на поле, он до последнего вздоха боролся за победу своей команды, а когда дело дошло до борьбы за свободу своей страны, он пожертвовал тем, что мог иметь человек в столь юном возрасте — собственной жизнью. Тебя будет не хватать. Никогда не забудем», — говорится в сообщении.

Видео дня

Отметим, что Венгжанка клуб из седьмой лиги Польши. Николай приостановил футбольную карьеру в Европе, чтобы вернуться в Украину и вступить в ряды ВСУ.

За польскую команду он выступал в 2020—2022 годах.

Ранее сообщалось, что легенда Динамо Киев вступил в ряды Национальной гвардии.